Decreto Agosto: Castaldi (M5s), archiviate retroscena fantasiosi su tenuta governo

- Per il sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi (M5s), "il voto di ieri in Senato sulla proroga dello stato di emergenza, insieme a quello di oggi sullo scostamento di bilancio, dimostrano ancora una volta che Governo e maggioranza hanno i numeri per lavorare bene e a lungo". "Nei giorni scorsi - aggiunge Castaldi in una nota - ho letto diversi titoloni su presunti rischi e 'traballamenti' per il Governo Conte: oggi archiviamo i retroscena di fantasia con la solidità di votazioni che prendono decisioni tutt'altro che facili, fondamentali per il futuro dell'Italia e dei nostri figli", conclude il sottosegretario. (Com)