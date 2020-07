Cooperazione: Del Re, attiviamo subito corridoi umanitari europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È "evidente" che la questione delle migrazioni richiede oggi "risposte strutturali" che tengano conto del mutato panorama socio-politico ed economico globale, e per questo è necessario far sì che i corridoi umanitari "già attivi da tempo" in Italia diventino "corridoi umanitari europei". Lo ha detto la viceministro agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, in una nota pubblicata sul suo profilo Facebook. Nel sottolineare che il modello è sostenuto anche dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, Del Re ha definito i corridoi umanitari come "un modello di intervento tutto italiano ed assolutamente vincente", capace di creare "un equilibrio tra sicurezza (anche sanitaria in tempi di Covid-19) e protezione", e che "contrasta efficacemente il traffico di esseri umani legato ai flussi migratori". (segue) (Res)