Cooperazione: Del Re, attiviamo subito corridoi umanitari europei (2)

- In questo senso, la viceministro invita ad attivare "subito" i corridoi umanitari europei, sulla linea di una proposta presentata già in precedenza a Bruxelles insieme al vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo, alla presenza degli enti attuatori (Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia - Fcei, Tavola Valdese, Comunità di Sant'Egidio e Caritas). Il medesimo progetto, spiega Del Re, è stato poi presentato anche a Roma con il presidente della Commissione affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia. "Sostengo fortemente da sempre i Corridoi Umanitari e l'idea che diventino Europei. Sono convinta che essi costituiscano una formula contemporanea di intervento che risponde alle esigenze di gestione dei flussi a livello globale", ha concluso Del Re, auspicando una loro pronta attivazione. (Res)