Torino: caldo torrido, aperti centri climatizzati nelle circoscrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni meteo dell'Arpa per Torino indicano per i prossimi giorni, soprattutto venerdì 31 luglio, condizioni di disagio dovute al caldo. Per questo il Comune ha previsto l’apertura nelle circoscrizioni di aree di accoglienza climatizzate (con condizionatori o ventilatori). Eccole: Centro d'incontro Vanchiglia, via Vanchiglia 3 bis. Da lunedì a domenica: 15,00-18,30 (aperto dal 29 luglio al 30 settembre); Centro d'incontro Cimabue, ingresso da via Rubino 86/a. Da lunedì a domenica: 15.00 -18,30 (aperto dal 30 luglio); Centro d'incontro Cit Turin - San Paolo, corso Ferrucci 65/d. Da lunedì a domenica: 14.30 -18,30 (chiuso dal 9 al 16 agosto); Centro d'incontro Associazione Amici di piazza Umbria, via Salbertrand 57/25. Da lunedì a domenica: 14.30 -19.00 (sempre aperto); Centro d'incontro De Marchi, via De Marchi 33. Da lunedì a domenica: 15.00 - 18.30 (chiuso dal 10 al 22 agosto); Centro d'incontro Vanchiglia - Vanchiglietta, corso Belgio 91. Da lunedì a domenica: 15.00 - 18.30 (chiuso dal 13 al 18 agosto); Centro d'incontro San Salvario, via Campana 32. Da lunedì a domenica: 14.30 - 19.00 (chiuso dal 10 al 23 agosto). (segue) (Rpi)