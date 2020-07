Torino: caldo torrido, aperti centri climatizzati nelle circoscrizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo periodo prosegue, come nel resto dell’anno, l’attività di supporto del Servizio Aiuto Anziani, attraverso attivazione del call-center rivolto a cittadini e cittadine anziani, come riferimento per ottenere informazioni sulle opportunità della città, allacciare rapporti con la rete dei servizi, essere accompagnati ad eventuali visite mediche o aiutati per acquisto farmaci e generi alimentari. Il Servizio Aiuto Anziani (tel. 011011 33333 oppure tel. 011 8123131) è attivo 24 ore su 24, con accoglienza telefonica fatta da operatori pubblici della Divisione Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Negli altri orari e nei festivi, la risposta sarà garantita dalla Polizia municipale con trasferimento di chiamata. Sulla home page del sito del comune di Torino vengono individuati i livelli di rischio come indicati da Arpa Piemonte secondo la seguente scala di livello: Livello 0 - condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione; Livello 1 – pre - allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore; Livello 2 - temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili;Livello 3 - ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi. (Rpi)