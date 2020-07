© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEIl gruppo regionale del Pd organizza una conferenza stampa sulla prevenzione necessaria per contrastare la possibile seconda ondata di coronavirus in Lombardia e sui ritardi della Regione. Intervengono il capogruppo Fabio Pizzul e la consigliera Carmela Rozza.Palazzo Pirelli - 14° piano, via Fabio Filzi 22 (ore 11.00)VARIEUnioncamere Lombardia in collaborazione con Regione Lombardia, Confindustria organizza la conferenza stampa via webinar “Focus Imprese 2020”. Intervengono, tra gli altri, Gian Domenico Auricchio presidente Unioncamere Lombardia, Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia e Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia.(ore 11.00)Conference call con gli analisti del Gruppo Generali sui risultati consolidati al 30 Giugno 2020(ore 12.00)Conference call di A2a con l’amministratore delegato Renato Mazzoncini per commentare i risultati della relazione finanziaria semestrale al 30 Giugno 2020.(ore 16.00)Inaugurazione del percorso ecomuseale storico artistico-culturale del Naviglio Martesana, realizzato dal Municipio 2 e progettato in collaborazione con Ecomuseo Martesana. Intervengono, tra gli altri, il presidente del Municipio 2 Samuele Piscina e l’assessore regionale alla Cultura Stefano Bruno GalliCassina de Pomm, via Melchiorre Gioia 170 (ore 18.30)(Rem)