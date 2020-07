Senato: Lega, bene Vallardi riconfermato a guida commissione Agricoltura, maggioranza non c'è più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori della Lega Gian Marco Centinaio, già ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in commissione Agricoltura e Rosellina Sbrana, componente della medesima commissione, rivolgono i loro "auguri e complimenti al collega Gianpaolo Vallardi, riconfermato alla presidenza della commissione Agricoltura del Senato con 12 voti, la maggioranza assoluta. E' la prova - continuano i tre parlamentari in una nota - che la maggioranza non esiste più: Partito democratico, Cinque stelle e renziani prendano atto di quanto è accaduto e tolgano il disturbo. Ora sotto col lavoro, l'agricoltura italiana - concludono Centinaio, Bergesio e Sbrana - merita la competenza del presidente Vallardi". (Com)