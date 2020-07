Tour africano del ministro degli Esteri saudita: così Riad cerca una posizione comune araba sulla Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita è scesa in campo a livello diplomatico nella crisi libica con un tour non annunciato del ministro degli Esteri, Faisal bin Farhan, iniziato lo scorso 27 luglio e che ha toccato Egitto, Algeria e Tunisia, concludendosi oggi in Marocco. L’obiettivo del viaggio è stato quello di rafforzare non solo il ruolo di Riad nella risoluzione della crisi e contrastare l’interferenza della Turchia, ma in particolare unificare le posizioni dei quattro Paesi arabi, spingendoli a lavorare a una iniziativa comune per risolvere la crisi, evitando iniziative unilaterali e in concorrenza fra loro.In queste settimane, infatti, si è assistito a un moltiplicarsi di iniziative e prese di posizione da parte dei quattro Paesi nordafricani. L’Egitto, fin dall’inizio del conflitto schierato a favore dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar con il sostegno degli Emirati Arabi Uniti, ha minacciato un intervento armato in caso di un attacco da parte delle forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli contro Sirte e Jufra, appoggiate dalla Turchia. Nelle settimane scorse, il parlamento egiziano ha dato il via libera per un eventuale intervento all'estero, pur non specificando direttamente la Libia. L’Algeria sta invece tentando di sfruttare la partigianeria egiziana, ponendosi come potenza superpartes con l’obiettivo di coinvolgere nella mediazione anche i Paesi dell’Unione africana. Il Marocco, Paese rivale dell’Algeria e che nel 2015 ha ospitato i colloqui di Skhirat fra le due parti, sta portando avanti una sua agenda specifica e ha ospitato nei giorni scorsi i rappresentanti delle assemblee rivali: il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, e il capo dell’Alto consiglio di Stato libico, Khaled al Mishri. La Tunisia sta invece affrontando un acceso dibattito interno. Le formazioni laiche accusano il principale partito del parlamento, Ennahda, e il suo fondatore Rachid Ghannouchi, di appoggiare le posizioni di Turchia e Qatar, i due principali alleati del Gna, in contrasto con la posizione ufficialmente neutrale del Paese.La prima tappa del viaggio del principe Faisal bin Farhan è stato l’Egitto, dove il principe saudita ha avuto colloqui con l’omologo Sameh Shoukry e il presidente Abdel Fatah al Sisi. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Spa”, il ministro saudita ha confermato il sostegno di Riad alla proposta di cessate il fuoco annunciata il 6 giugno dal capo dello Stato egiziano al fianco del presidente del parlamento libico, Aguila Saleh, e del generale Khalifa Haftar, rifiutata però dal Gna. Dai comunicati diffusi da entrambe le parti, non è emerso alcun commento in merito all’intervento armato dell’Egitto in Libia a sostegno dell’Lna e in funzione anti-turca. Secondo molti osservatori, la minaccia di intervento egiziano in Libia rappresenta solo uno strumento di pressione sul governo di Tripoli e i suoi principali alleati per evitare la conquista di Sirte e Jufra, al momento sotto il controllo delle forze di Haftar, e consentire un’azione diplomatica dopo il fallimento dell’opzione militare.La tappa più significativa del viaggio di Bin Farhan è stata quella in Algeria, Paese che in questi anni ha mantenuto una posizione sostanzialmente neutrale nel conflitto, sfruttando anche la partigianeria di alcuni partner regionali per acquisire credibilità come mediatore. Come nota la stampa algerina, la visita di Bin Farhan è stata la seconda nel suo genere dall’uscita di scena nel 2019 del presidente Abdelaziz Bouteflika. In una breve dichiarazione rilasciata ai media algerini, il ministro saudita ha dichiarato di aver ribadito al presidente Abdelmadjid Tebboune l’impegno di Riad a coordinare con Algeri le azioni per raggiungere “una soluzione pacifica della crisi in Libia e per consentire il ripristino della sua sicurezza e stabilità”. Il ministro saudita ha sottolineato l'importanza del ruolo dei paesi vicini nella crisi libica: "Gli Stati vicini hanno un ruolo importante da svolgere nel raggiungere una soluzione che metterà fine al conflitto in Libia, per proteggere questo Paese fraterno dal terrorismo e dalle interferenze esterne. Cercheremo attraverso sforzi congiunti con tutti i Paesi vicini di raggiungere un accordo che protegga la Libia e ripristini la sua stabilità". Il ministro saudita ha osservato che le posizioni di Riad, Il Cairo e Algeri hanno uno stesso denominatore comune in particolare per quanto riguarda le preoccupazioni sulla probabile espansione delle attività terroristiche e sul rifiuto delle interferenze esterne nel conflitto. Quello di Bin Farhan è stato un tentativo di spingere Egitto e Algeria a una posizione comune, colmando il divario emerso di recente tra Tebboune e Al Sisi, con il primo che ha fortemente contestato la decisione dell’omologo egiziano di offrire il suo sostegno militare alle tribù libiche che appoggiano Haftar.Dall'Algeria, il ministro saudita è giunto in Tunisia dove ha incontrato il presidente Kais Saied. Come avvenuto per le altre due tappe, solo alcune notizie sono filtrate a seguito degli incontri. Secondo quanto riferito dalla presidenza tunisina, il ministro saudita ha dichiarato al presidente tunisino che i due Paesi hanno una posizione convergente sulla crisi libica, concordando sulla necessità di raggiungere una soluzione pacifica e intra-libica senza alcuna interferenza straniera. “Ho trovato una grande convergenza tra le posizioni dell'Arabia Saudita e della Tunisia riguardo alle numerose sfide che la regione e il mondo arabo devono affrontare, in particolare la situazione in Libia. Abbiamo concordato sull'importanza di promuovere una soluzione intra-libica che porti a un accordo di pace e alla stabilità della Libia, lontano da interferenze straniere”, ha dichiarato il ministro degli Esteri saudita in una nota.La visita del ministro saudita è avvenuta in contemporanea con una delle più gravi crisi politiche e istituzionali della Tunisia negli ultimi due anni. Le dimissioni del premier Elyes Fakhfakh a metà luglio, dopo soli cinque mesi, hanno aperto uno scontro tra i partiti politici laici e in parte legati all’ex regime di Zine el Abedine Ben Ali nei confronti del principale partito tunisino Ennahda, il movimento islamico moderato che acquisito potere e consenso dopo le rivolte della Primavera araba, noto per i suoi rapporti stretti con Turchia e Qatar. Il leader di Ennahda e presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), Rachid Ghannouchi, è stato accusato di aver condotto una sua politica estera parallela e favorevole al Governo di accordo nazionale libico, rispetto a quella formalmente neutrale mantenuta dalla presidenza e dal governo. Proprio domani, 30 luglio, si terrà dalle 9 alle 11 a porte chiuse, senza dibattito né allocuzioni la seduta del parlamento tunisino dedicata al voto di sfiducia nei confronti di Ghannouchi depositata 16 luglio con le 73 firme necessarie (il minimo) dai deputati del Blocco democratico, della Riforma nazionale, di Tahya Tounes, di alcuni deputati indipendenti e del Blocco nazionale.L’ultima tappa del tour nordafricano del ministro degli Esteri saudita è stata il Marocco, Paese che negli ultimi anni ha avuto difficili rapporti con Riad, soprattutto dopo la decisione di Rabat di mantenere una posizione neutrale nella crisi tra il Qatar il cosiddetto “quartetto arabo” formato da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto. A Rabat il ministro saudita ha intrattenuto colloqui con la controparte marocchina Nasser Bourita. "Le mie discussioni con il ministro degli Esteri hanno rispecchiato l'armonia delle visioni dei due paesi in merito alle sfide che il mondo arabo deve affrontare, in primo luogo le interferenze straniere, il terrorismo e il loro ruolo nel destabilizzare la sicurezza e la stabilità nella regione, nonché il coordinamento e la cooperazione necessari per affrontare questo problema", ha dichiarato il ministro in un comunicato stampa diffuso dall’agenzia “Spa”. Il capo della diplomazia saudita è giunto a Rabat un giorno dopo le due visite separate del presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh, e del capo dell’Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, che hanno rappresentato una mossa in avanti del Marocco, per contendere all’Algeria il ruolo di possibile mediatore della crisi libica. I due rappresentanti libici non si sono incontrati a Rabat ma hanno offerto entrambi sostegno agli sforzi del Marocco per ridare vita agli accordi di Skhirat del 2015, seppure modificati e aggiornati. (Res)