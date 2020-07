Fase 3: Gelmini (FI), niente deleghe in bianco, Forza Italia si astiene su scostamento bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo in Aula a Montecitorio sullo scostamento di bilancio ha sottolineato: "Noi non abbiamo intenzione né di avallare quello che avete fatto fino ad oggi né di darvi una delega in bianco. Siamo un'opposizione repubblicana e nazionale - ha proseguito la parlamentare - ed è per questo che sullo scostamento di bilancio il nostro sarà un voto di astensione. Volevamo certezze e impegni concreti, ma non siete stati in grado di darceli, in particolare sul fisco. E sia chiaro che il Piano nazionale delle riforme come ve lo siete scritto ve lo votate". L'esponente di FI ha aggiunto: "Vi diamo un suggerimento. Non potete continuare a fingere un dialogo con le opposizioni che non è mai iniziato. Sul Recovery fund il premier Conte non si inventi l'ennesima task force - ha concluso Gelmini -, la vera task force è il Parlamento".(Rin)