Regno Unito-Giappone: "The Guardian", paesi vicini ad accordo commerciale

- Il Regno Unito è vicino al raggiungimento di un accordo commerciale con il Giappone. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian". Per poter raggiungere un accordo in tempo, perché possa essere ratificato dal parlamento giapponese, il ministro per il Commercio internazionale britannico Liz Truss ha dovuto però abbandonare l'obiettivo di ottenere un trattamento preferenziale per le esportazioni di alimenti dal Regno Unito. Truss non ha ottenuto le concessioni a cui era interessata nemmeno per quanto riguarda il settore agricolo, ma l'accordo dovrebbe comunque essere più stringente di quello con l'Unione europea per quanto riguarda la condivisione dei dati e i servizi digitali. L'accordo dovrebbe anche includere una clausola di tariffe zero sulle macchine giapponesi importante nel Regno Unito, in linea con l'accordo dell'Ue, che ha rimosso la tassa del 10 per cento sulle automobili e le parti provenienti da paesi terzi. Un portavoce del ministero per il Commercio internazionale ha detto che "entrambe le parti intendono seguire una tabella di marcia serrata per assicurarsi che l'accordo entri in vigore entro la fine del 2020 se ciò è possibile. La nostra priorità è mantenere e rafforzare la relazione commerciale tra i due paesi". Secondo il "The Guardian" le due parti firmeranno l'accordo entro settembre.(Rel)