Coronavirus: oltre 2.300 test sierologici tra dipendenti comunali e centri diurni disabili, positivi solo il 3 per cento

- Oltre 2.300 test sierologici di cui poco più del 3% con risultato positivo al Sars Cov 2. Questi i primi risultati ottenuti dall'indagine condotta dall'amministrazione meneghina su dipendenti comunali, lavoratori e utenti dei Centri Diurni Disabili e Polizia locale. In particolare, l'amministrazione ha condotto test sierologici su 1.158 dipendenti, per la maggior parte educatori di nidi e scuole dell'infanzia, di cui solo 32 positivi; a questi si aggiungono anche 97 tamponi orofaringei che hanno dato come esito un solo caso positivo. Grazie alla convenzione tra ATS, ASST Fatebenefratelli Sacco e Direzione Politiche Sociali del Comune di Milano, sono stati poi effettuati test sui lavoratori dei Centri Diurni Disabili (CDD): 217 test di cui 22 positivi e 22 tamponi tutti negativi. Test sierologici e tamponi anche per gli utenti dei Centri: 142 esami, tutti negativi. Per quanto riguarda il corpo di Polizia Locale, grazie alla convenzione tra ATS, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e Direzione Sicurezza Urbana, realizzati 854 test sierologici, di cui 26 positivi, e 26 tamponi orofaringei con un solo caso positivo. "Questi numeri dimostrano – spiega l'assessore alle Risorse Umane, Cristina Tajani – come si siano rivelate efficaci le azioni di prevenzione e sicurezza a contrasto dell'epidemia Covid messe in atto tempestivamente dall'amministrazione. Azioni che hanno consentito di tutelare la salute del personale di front office e quindi dei cittadini". (Com)