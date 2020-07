Francia: Medecins du Monde, migranti sgomberati a nord di Parigi "li ritroveremo altrove"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 1.500 migranti che sono stati sgomberati questa mattina all'alba da un campo abusivo ad Aubervilliers, a nord di Parigi, "li ritroveremo sicuramente altrove". Lo ha detto in un'intervista rilasciata all'emittente radiofonica "Franceinfo" Christophe Vavasseur, coordinatore regionale dell'Ile-de-France per l'organizzazione non governativa Medecins du monde. L'operazione è cominciata poco dopo le sei del mattino. La prefettura, che ha giustificato lo sgombero evocando i rischi sanitari, ha fatto sapere che i migranti sono stati portati nei centri di accoglienza della regione. "Il 70 per cento delle persone che abitano nel campo di Aubervilliers hanno già vissuto un'evacuazione", ha detto Vavasseur, spiegando che Medecins du Monde continuerà a seguire la loro situazione. (Frp)