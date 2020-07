Agricoltura: lezioni Itas Gallini di Voghera (Pv) nei laboratori e nelle serre del centro regionale Riccagioia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia, attraverso Ersaf, fornirà all'Istituto Tecnico Agrario Carlo Gallini di Voghera (Pv) in uso temporaneo quattro aule e l'utilizzo dei laboratori e delle serre del Centro regionale di Riccagioia a Torrazza Coste per le attività didattiche delle classi di indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, articolazione Viticoltura ed Enologia. È quanto previsto dalla delibera approvata oggi da Ersaf. "Ottantasette studenti potranno così usufruire di spazi adeguati e le lezioni si potranno svolgere in totale sicurezza. La formazione in agricoltura non si può fermare. Anzi - ha dichiarato l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi - è un settore sul quale investiremo sempre più perché l'agricoltura 4.0 sostenibile e competitiva richiede sempre più giovani preparati. Ancora una volta Regione Lombardia anticipa il governo su un tema essenziale. Questo passaggio rientra in un progetto di valorizzazione del sito di Riccagioia che deve tornare a essere fulcro dell'attività agricola in Oltrepò". Gli studenti svolgeranno le attività didattiche in presenza dei docenti curricolari, dei docenti I.T.P (insegnante tecnico pratico) e dell'assistente tecnico di laboratorio. (segue) (Com)