Agricoltura: lezioni Itas Gallini di Voghera (Pv) nei laboratori e nelle serre del centro regionale Riccagioia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto si impegna a fornire il servizio di sorveglianza e di pulizia dei laboratori e dei locali accessori (servizi igienici, corridoi e aule didattiche) dopo l'immediato utilizzo dei medesimi. Per l'utilizzo dei laboratori l'Itas Gallini si occuperà del materiale di consumo (utensili, reagenti). La gestione del materiale sarà a cura dei docenti stessi e vedrà predisposto come di norma un regolare registro di carico e scarico del materiale utilizzato con riferimento alla programmazione didattica svolta. Dopo l'utilizzo del laboratorio sarà impegno degli stessi docenti vigilare affinché le macchine utilizzate vengano pulite e rimesse in ordine compilando il registro delle segnalazioni di eventuali guasti o anomalie. Gli stessi docenti si impegnano anche a vigilare sul corretto utilizzo dei D.P.I. e alla formazione per la sicurezza sul lavoro, degli allievi che utilizzano il laboratorio. "Per le attività laboratoriali di viticoltura ed enologia - a concluso Rolfi - ci sarà anche un coordinamento tra istituto e referenti dell'azienda vitivinicola Riccagioia per organizzare esperienze colturali in campo e in cantina. La struttura ha spazi, tecnologie e attrezzature adeguate ad accogliere gli studenti". La convenzione sarà siglata nei prossimi giorni e rimarrà in vigore per il periodo dell'anno scolastico 2020-2021. L'Istituto Tecnico Agrario Carlo Gallini garantisce che tutti gli operatori inseriti nelle attività scolastiche siano coperti da assicurazione e si impegna a far rispettare ai docenti e agli studenti le norme di sicurezza predisposte. (Com)