Slovenia: Corte suprema dispone restituzione azioni Mercator a gruppo croato Agrokor

- La Corte suprema della Slovenia ha stabilito la restituzione delle azioni della catena commerciale slovena Mercator sequestrate al gruppo agroalimentare croato Agrokor. Secondo quanto riferisce la stampa locale, le azioni erano state temporaneamente sequestrate dall'Agenzia slovena per la tutela della concorrenza (Avk) alla fine dello scorso anno. Si tratta di una quota corrispondente al 69,57 per cento del portafoglio azionario di Mercator, per un valore di oltre 140 milioni di euro. Il sequestro era stato disposto a causa di una sanzione pecuniaria di 53,9 milioni di euro non pagata da Agrokor e comminata dall'Agenzia a causa di irregolarità legate all'eccessiva concentrazione di quote di mercato dopo l'acquisizione nel 2016, da parte del gruppo croato, della società slovena Costella specializzata in produzione di acque minerali. Secondo la Corte suprema, Avk non ha facoltà giuridica di emettere una disposizione di sequestro sulle azioni di Mercator. La sentenza della Corte suprema segue di poco più di un mese quella del Tribunale distrettuale di Lubiana, che aveva ridotto la sanzione comminata dall'Agenzia pubblica sull'eccesso di concentrazione nel mercato da 53,9 milioni di euro a un milione di euro per Agrokor. (segue) (Seb)