Imprese: Enel, al 30 giugno risultato netto ordinario in aumento a 2,405 miliardi

- Enel ha chiuso il primo semestre del 2020 con un risultato netto ordinario di Gruppo pari a 2,405 miliardi di euro, con un incremento del 5,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Stando alla relazione finanziaria al 30 giugno 2020 approvata oggi dal consiglio di amministrazione, la variazione è principalmente attribuibile all’andamento del risultato della gestione operativa ordinaria. A questo, prosegue la nota, si aggiungono una riduzione degli oneri finanziari netti dovuta alle più favorevoli condizioni delle operazioni di rifinanziamento del debito effettuate dal Gruppo negli ultimi 12 mesi; i migliori risultati conseguiti dalle società valutate con il metodo del patrimonio netto, soprattutto per effetto della rilevazione nel primo semestre 2019 della minusvalenza conseguita negli Stati Uniti, principalmente per gli effetti derivanti dal riacquisto di alcune società dalla joint venture Egpna Rep; e un decremento della quota di utili spettante alle minorities dovuto ai migliori risultati conseguiti in Spagna e all’incremento delle interessenze detenute in Enel Americas ed Enel Chile. Tali fattori, secondo la società, hanno più che compensato la maggiore incidenza delle imposte nel primo semestre 2020 rispetto all’analogo periodo del 2019. (Com)