Regno Unito: Richard Moore nuovo direttore del servizio di intelligence MI6

- Il diplomatico britannico Richard Moore sarà il nuovo direttore del servizio segreto di intelligence MI6. Lo ha comunicato il ministero degli Esteri britannico sul proprio profilo Twitter. Moore è il direttore generale degli affari politici del dicastero degli Esteri, e in precedenza aveva già collaborato con l'MI6 e lavorato nella posizione di vice consigliere per la sicurezza nazionale. Il diplomatico assumerà la nuova posizione in autunno, sostituendo Alex Younger. "Ritorna ai servizi segreti di intelligence con una straordinaria esperienza e supervisionerà il lavoro di uomini e donne i cui sforzi instancabili raramente si vedono in pubblico, ma che sono fondamentali per la sicurezza e la prosperità del Regno Unito", ha detto il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab introducendo la scelta di Moore. (Rel)