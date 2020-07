Ambiente: Municpio Roma V, avviata riqualificazione e rimozione rifiuti via degli Angeli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto un intervento di ripristino del decoro in zona Torpignattara a Roma. Nella galleria ex Stefer, collocata sotto via di Torpignattara, nella strada che prosegue con via degli Angeli, è stata avviata e in parte già realizzata una notevole operazione di rimozione dei rifiuti e bonifica della vegetazione. L'assessore all'Ambiente del Municipio Roma V, Dario Pulcini, in una nota spiega: "Si tratta di un intervento che nessuno aveva mai commissionato prima. I residenti hanno espresso la loro gratitudine e senso di meraviglia, ma questo vuol dire programmare, semplicemente, e non abbandonare senza interventi mirati ed efficaci. Purtroppo negli anni la galleria era diventata una discarica abusiva e illegale. Grazie però alla bonifica, allo sfalcio e alla rimozione avviate in questi giorni sottraiamo un altro pezzo di territorio dal degrado derivato da decenni di abbandoni da parte delle precedenti incompetenti amministrazioni. Ci siamo trovati un territorio devastato - conclude - con aree con problematiche decennali che si erano cronicizzate negli anni e che, solo a mano a mano, potremmo restituire alla cittadinanza in sicurezza, legalità e con il ripristino del decoro". (Com)