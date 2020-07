Fase 3: Gualtieri, Pnr e scostamento bilancio rappresentano due dimensioni sforzo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scostamento di bilancio e Programma nazionale di riforma (Pnr) rappresentano "due dimensioni dello sforzo che il governo sta effettuando da un lato per misurarsi con gli effetti economici della pandemia e dall’altro per definire le linee di un’azione di riforma più ampia, capace di rendere la ripresa duratura e sostenibile". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nel suo intervento di replica nell'Aula della Camera in occasione dell'esame congiunto del Pnr e della Relazione al Parlamento sullo scostamento di bilancio. (Rin)