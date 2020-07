Romania: presidente Iohannis, necessario agire rispetto ad aumento contagi da coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania "va fatto qualcosa" rispetto al numero in aumento di contagi da coronavirus. Lo ha affermato il presidente romeno Klaus Iohannis, nel corso di una conferenza stampa. "La mascherina è una cosa semplice, nessuno la indossa con piacere ma è molto importante ed è una cosa obbligatoria. L'altra misura è mantenere la distanza. Dobbiamo essere realistici su ciò che vogliamo: vogliamo frenare la pandemia o vogliamo lasciare che questa malattia faccia molti altri danni? A proposito del vaccino per il Covid-19, il ministero della Salute ha preso provvedimenti per acquistarlo non appena sarà disponibile", ha detto Iohannis, che ha parlato anche degli errori fatti durante la pandemia. "Posso dire che i dati mostrano con chiarezza che durante lo stato di emergenza la situazione è stata ben gestita. Tuttavia, sono intervenute una serie di decisioni della Corte costituzionale, che ha reso più difficile la gestione della pandemia. Una fase che ho trovato negativa è stata la disputa in Parlamento sulla legge sulla quarantena e sull'isolamento. Non posso fare a meno di vedere che il progetto è stato redatto con urgenza e poi è arrivato in Parlamento, dove il Partito socialdemocratico (Psd), con un cinismo inimmaginabile, ha ritardato l'adozione della legge. Sono apparsi molti politici che hanno apertamente incitato alla disobbedienza, a non indossare le mascherine, facendo credere alla popolazione che la situazione non fosse seria", ha detto Iohannis. (Rob)