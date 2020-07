Scuola: E. Savino (FI), governo nel panico posticipa consegna banchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elvira Savino, deputata di Forza Italia, dichiara che "il Governo è nel panico ed è costretto a posticipare all'8 settembre, o addirittura al 12 settembre, il termine per la consegna dei banchi inizialmente fissato al 31 agosto. Non hanno voluto ascoltare - si legge in una nota - le preoccupazioni delle aziende italiane specializzate nella produzione di arredi ad uso scolastico che hanno più volte ribadito che non c'è alcuna possibilità di produrre, entro l'inizio dell'anno scolastico, il numero di banchi tradizionali e innovativi richiesti. Se il 14 settembre non suona la campanella di inizio lezione per gli studenti, allora suonerà la campanella di fine esperienza ministeriale per la Azzolina", conclude l'esponente azzurra.(Com)