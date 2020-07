Imprese: Enel, nel primo semestre ricavi calano a 33,375 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2020 Enel ha registrato ricavi per 33,375 miliardi di euro, con una riduzione del 18,5 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019. Stando alla relazione finanziaria al 30 giugno 2020 approvata oggi dal consiglio di amministrazione, la variazione è riconducibile in parte ai minori ricavi dai mercati finali, dovuti al calo delle vendite di energia elettrica in Spagna e Italia (sia nel mercato regolato che in quello libero) a causa degli effetti derivanti dall’epidemia di Covid-19 che ha determinato una diminuzione dei volumi relativi ai clienti “business to business”. A questo, scrive la società , si aggiungono la diminuzione dei ricavi da Generazione termoelettrica e Trading in Italia per minori attività di trading, dovute alla riduzione dei volumi intermediati e dei prezzi applicati; i minori ricavi dalle Infrastrutture e Reti, principalmente in Argentina per la rilevazione nel primo semestre 2019 dell’accordo raggiunto da Edesur con il governo di Buenos Aires che ha sanato pendenze reciproche originate nel periodo dal 2006 al 2016; e l’evoluzione negativa dei tassi di cambio per 857 milioni di euro in particolare in Brasile, Argentina, Cile e Colombia. Stando alla nota, i ricavi del primo semestre non includono partite straordinarie. (Com)