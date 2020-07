Scuola: Lombardi (M5s), 460 mila euro da taglio stipendi politici, vanno a 25 istituti Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i fondi che i portavoce del Movimento 5 stelle hanno destinato al progetto "Facciamo Ecoscuola", con il taglio dei propri stipendi, ben 25 istituti scolastici del Lazio potranno realizzare piccoli lavori di ammodernamento, orientati a raggiungere obiettivi di eco-sostenibilità. Lo riferisce in un post su Facebook la capogruppo del M5s alla Regione Lazio, Roberta Lombardi. "Si tratta, complessivamente, di 460 mila euro di cui 200 mila derivanti dal taglio degli stipendi dei consiglieri regionali del Movimento 5 stelle del Lazio e 260 mila donati dai portavoce nazionali. Abbiamo fortemente creduto in questa iniziativa - aggiunge - che ha raccolto la somma di 3 milioni e 300 mila euro e che ha visto la partecipazione di ben 202 scuole pubbliche di tutta Italia, che ora potranno effettuare interventi per efficienza energetica, attivazione di laboratori sulle tematiche ambientali, nuove attività didattiche, abbattimento di barriere architettoniche e tanto altro. Una piccola somma - sottolinea - che si aggiunge a quella ben più importante stanziata dal Governo, pari a oltre 6 miliardi dall'inizio dell'anno, ma che costituisce un segnale importante di attenzione verso un settore che è sempre stato tra le nostre priorità. Vogliamo un nuovo modello di scuola: moderna, accessibile a tutti, sicura ed eco-sostenibile. Una scuola adeguata alle nuove tecnologie e attenta ai bisogni di tutti - conclude Lombardi - statale, gratuita, inclusiva e che non lasci indietro nessuno. Lo stiamo facendo, finalmente, dopo tanti anni di tagli, stiamo investendo sul nostro futuro". (Com)