Roma: Bordoni (Lega), Ostia nel degrado da levante a ponente

- Mancanza di programmazione e controllo "nel Municipio Roma X. Consuetudine diffusa a Ostia da levante a ponente quella di ritardare gli interventi fino a scatenare l'esasperazione dei cittadini". Così in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "A quasi un anno dal mio sopralluogo in Via del Mar Rosso, in cui avevo chiesto rimedio al disastroso stato dei marciapiedi -continua la nota-, devo constatare che la situazione, a parte alcune eccezioni, non è affatto migliorata. I residenti fanno quel che possono per restituire decoro al quartiere ma contro erbe infestanti, insetti nocivi e colonie di ratti pretendono l'intervento del Municipio che ho ulteriormente sollecitato ad intervenire. A Ovest, in via Vasco De Gama, le cose non vanno meglio con la chiusura della strada in grave danno degli esercizi commerciali e del trasporto pubblico e privato. Nel resto di Ostia, come in via delle Repubbliche Marinare, emergono invece severe criticità riguardo alla spazzatura e alla gestione del verde, completamente abbandonato. La sindaca e il presidente del municipio sono responsabili del decoro e della pulizia della propria città, se ne sono capaci cerchino di invertire subito la rotta anche se la speranza si assottiglia sempre di più". (Com)