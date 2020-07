Messico: a giugno Pemex produce 1,635 milioni di barili, minimo da gennaio 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico Andres Manuel Lopez Obrador ha tra i punti forti della sua agenda politica lo sviluppo di una nuova strategia energetica. Un'azione che muove dalla severa critica fatta alla riforma del 2014, quella con cui l'ex presidente Enrique Pena Nieto ha di fatto interrotto il monopolio della Pemex aprendo alla partecipazione di capitale privato e straniero. La riforma ha permesso di aggiudicare - attraverso nove aste internazionali - lo sfruttamento di 107 blocchi a 73 imprese provenienti da 20 paesi. L'attuale capo dello stato, oltre a mantenere alta l'attenzione su possibili irregolarità nelle concessioni, ha denunciato da subito la mancanza di risultati della riforma. Il governo ha congelato nuove aste fino a quando non inizieranno ad arrivare gli investimenti promessi dalle compagnie che si sono aggiudicate i blocchi. Lopez Obrador ha quindi attaccato la politica "neoliberale" che non ha prodotto in questo campo risparmi sensibili per le tasche dei cittadini e criticato il costante calo della produzione di greggio e derivati nel Paese. (segue)