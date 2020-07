Messico: a giugno Pemex produce 1,635 milioni di barili, minimo da gennaio 2019 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo, per Lopez Obrador, è al contrario quello di rinforzare la capacità produttiva della compagnia nazionale sottoponendola al tempo stesso a un procedimento di revisione dei conti in linea con "l'austerità repubblicana" proclamata a tutti i livelli di governo. Il piano industriale varato a luglio scorso ruota attorno a un rilancio della produzione e dei conti della sigla petrolifera per fare in modo che, in prospettiva, torni ad essere "motore" dell'economia nazionale. Il governo continuerà fino al 2021, terzo anno di mandato, a garantire sostegno attraverso investimenti e tagli della pressione fiscale, concentrando le risorse sull'incremento della produzione. Gli utili che si attendono grazie alle eccedenze di prodotto torneranno successivamente nelle casse dello stato fingendo da ulteriore detonatore dell'economia. "Tre anni per recuperare Pemex, per aumentare la produzione e tre anni per usare gli investimenti per lo sviluppo nazionale. Il piano che abbiamo è quello di seminare il petrolio", spiegava Lopez Obrador.