Usa: governatore Oregon, approvato "ritiro graduale" degli agenti federali da Portland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha disposto a partire da domani un "ritiro graduale" degli agenti federali che sono stati dispiegati a Portland, nell'Oregon, per proteggere il tribunale federale dalle proteste in corso. Lo ha affermato il governatore dell'Oregon, Kate Brown, per il quale "dopo le ripetute richieste, il governo federale ha acconsentito ad un ritiro graduale degli ufficiali federali che sono stati dispiegati dinanzi al Tribunale degli Stati Uniti" nelle ultime settimane. Per Brown, gli agenti "hanno agito come una forza occupante, hanno rifiutato ogni responsabilità e hanno portato violenza e conflitti alla nostra comunità. A partire da giovedì, tutti gli agenti, inclusi quelli doganali e di protezione delle frontiere (Ice), lasceranno il centro di Portland e procederanno a rientrare a casa", ha concluso. Il governatore ha precisato che prima di lasciare la città gli agenti "puliranno il tribunale dai graffiti" che sono stati fatti sui muri dell'edificio durante i disordini.(Nys)