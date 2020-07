Imprese: Enel, nel primo semestre aumenta Ebitda e diminuisce risultato operativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel ha chiuso il primo semestre del 2020 con un margine operativo lordo (Ebitda) ordinario pari a 8,794 miliardi di euro, con un lieve aumento dello 0,4 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019. Stando alla relazione finanziaria al 30 giugno 2020 approvata oggi dal Cda, le partite straordinarie del primo semestre che incidono sull’Ebitda sono rappresentate dai costi sostenuti a seguito dell’epidemia di Covid-19 per sanificazioni di ambienti di lavoro, dispositivi di protezione individuale e donazioni per un importo complessivo di 82 milioni di euro; e dall’adeguamento di valore dei magazzini di combustibili e parti di ricambio di alcuni impianti a carbone in Italia, Spagna e Cile per 67 milioni di euro. Stando alla nota, la variazione dell’Ebitda ordinario è attribuibile soprattutto alla crescita di 262 milioni che ha interessato la Generazione termoelettrica e il Trading; al miglioramento del margine di generazione termoelettrica connesso alla diminuzione dei costi di approvvigionamento, in particolare in Spagna, per un totale di 131 milioni di euro; e alle migliori efficienze operative. Tali impatti positivi, precisa la società, hanno più che compensato il minor margine operativo lordo ordinario rilevato in America Latina; e la riduzione del margine operativo lordo ordinario in Russia dovuto alla cessione della centrale di Reftinskaya, avvenuta a ottobre 2019. Per quanto riguarda invece il risultato operativo (Ebit), si è attestato a 4,543 miliardi con un calo del 12,9 per cento rispetto al primo semestre del 2019. La variazione risente della riduzione del margine operativo e dei maggiori ammortamenti e adeguamenti di valore per 408 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. (Com)