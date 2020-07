Energia: Spagna, governo presente la "Tabella di marcia per l'idrogeno verde" verso il 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la tabella di marcia del governo spagnolo verso il 2030, in termini di mobilità "pulita" è sarà necessario creare una rete, come nel caso dei punti di ricarica dei veicoli elettrici. Pertanto, il governo ritiene che una rete con un minimo di 100 generatori di idrogeno e macchinari di movimentazione alimentati a idrogeno dovrebbe essere implementata nei primi cinque porti e aeroporti del Paese. Attualmente, ci sono 3 stazioni di ricarica a idrogeno in Spagna: Ciudad Real (Castiglia-La Mancia), Albacete (Castiglia-La Mancia) e Huesca (Aragona), mentre altre 4 sono in fase di costruzione a Siviglia (Andalusia), Madrid, Saragozza (Aragona) e Huesca. (Spm)