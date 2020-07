Whirlpool: Re David (Fiom), se la fabbrica è ancora qui è solo grazie a lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La fabbrica è ancora qui grazie alle lavoratrici e ai lavoratori. Sono i lavoratori e i sindacati che tengono aperte le aziende, non le multinazionali che decidono di chiuderle per motivi che non hanno niente a che fare con la produzione". Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil e Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil e responsabile elettrodomestico che hanno aggiunto: "La vertenza Whirlpool è emblematica da questo punto di vista. Ma anche in altri casi, se pensiamo alla Bekaert, a Industria Italiana Autobus, a Termini Imerese, chi tiene le fabbriche aperte sono le lotte dei lavoratori. Durante il periodo del Covid-19 i lavoratori non hanno mai smesso di lavorare, non capiamo come avrebbe fatto la Whirlpool senza la fabbrica aperta in queste settimane". (segue) (Ren)