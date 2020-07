Imprese: Enel, al 30 giugno capitale investito netto in calo a 93,779 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione patrimoniale di Enel al 30 giugno 2020 evidenzia un capitale investito netto, inclusivo delle attività nette possedute per la vendita per tre milioni di euro, pari a 93,779 miliardi, in lieve calo rispetto ai 92,113 registrati al 31 dicembre 2019. Stando alla relazione finanziaria semestrale approvata oggi dal Cda, tale importo è coperto dal patrimonio netto, che si è attestato a 43,368 miliardi di euro con una diminuzione rispetto ai 46,938 al 31 dicembre dell’anno scorso. L’importo, prosegue la nota, è coperto anche dall’indebitamento finanziario netto, pari a 50,411 miliardi di euro e in aumento rispetto ai 45,175 al 31 dicembre scorso. L’incremento dell’indebitamento finanziario netto, precisa Enel, è riferibile al fabbisogno generato dagli investimenti del periodo; al pagamento di dividendi relativi all’esercizio 2019 per complessivi 2,629 miliardi; e alle operazioni straordinarie per l’acquisto di ulteriori partecipazioni nel capitale sociale di Enel Americas e Enel Chile. (Com)