Decreto Agosto: Gualtieri, parte risorse reperite con scostamento bilancio destinate ad automotive e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto Agosto "saranno previste risorse per investimenti pari a 5,5 miliardi di euro. Una parte delle risorse reperite con lo scostamento di bilancio saranno destinate alla crescita ed in particolare ad alcuni settori specifici cruciali, su cui proprio il Parlamento ci aveva chiesto di intervenire: mi riferisco all'automotive ed al turismo". Lo ha affermato nell'Aula della Camera il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, in sede di replica dopo l'esame congiunto del Programma nazionale di riforma (Pnr) e della Relazione al Parlamento sullo sostamento di bilancio. (Rin)