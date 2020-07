Imprese: Enel, nel primo semestre investimenti per 4,137 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti di Enel nel primo semestre del 2020 ammontano a 4,137 miliardi di euro, mantenendosi in linea con l’analogo periodo del 2019. Lo si apprende dalla relazione finanziaria al 30 giugno 2020 approvata oggi dal Cda. In particolare, prosegue il relativo comunicato stampa, si registra: un decremento degli investimenti in Infrastrutture e Reti in Argentina e in Italia, per quest’ultima principalmente per il rallentamento delle attività di sostituzione massiva dei contatori a causa dell’epidemia di Covid-19; la riduzione degli investimenti negli impianti della Generazione termoelettrica e Trading soprattutto in Argentina, penisola iberica e Russia in linea con le scelte strategiche del Gruppo; e la crescita degli investimenti di Enel Green Power soprattutto negli Stati Uniti, Sudafrica, Brasile e Cile. Nelle stesse rinnovabili si rileva una riduzione degli investimenti in Spagna, Messico e Grecia, soprattutto per l’entrata in esercizio degli impianti e dei progetti avviati in precedenza. (Com)