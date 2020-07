Difesa: Stoltenberg, annuncio Esper rappresenta impegno Usa verso Nato e sicurezza europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuncio del segretario alla Difesa Usa, Mark Esper, in merito al ritiro di quasi 12 mila militari statunitensi dalla Germania, che per metà saranno redistribuiti in Europa, “sottolinea il costante impegno degli Stati Uniti nei confronti della Nato e della sicurezza europea”. E’ il commento del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “La pace e la sicurezza in Europa sono importanti per la sicurezza e la prosperità del Nord America e mentre affrontiamo un mondo più imprevedibile, siamo più forti e più sicuri quando stiamo insieme. Gli Stati Uniti si sono consultati da vicino con tutti gli alleati della Nato prima dell'annuncio di oggi”, ha dichiarato Stoltenberg. (segue) (Beb)