Difesa: Stoltenberg, annuncio Esper rappresenta impegno Usa verso Nato e sicurezza europea (2)

- Gli Stati Uniti ritireranno 11.900 mila militari dalla Germania, come annunciato oggi da Esper nel corso di un briefing con la stampa in corso al Pentagono. Dei 12 mila complessivi, ha fatto sapere Esper, poco più della metà farà ritorno negli Stati Uniti mentre un numero ancora non precisato di militari sarà ridistribuito in altri paesi europei. La ridistribuzione, ha aggiunto il capo del Pentagono, fa parte di una valutazione globale riguardo la presenza militare degli Stati Uniti nei diversi teatri a livello globale. (Beb)