Sport: Cambiaghi, presto pronta palestra di Meda (Mb) che accoglierà futuri olimpici

- Si è svolto oggi, alla presenza dell'assessore regionale Martina Cambiaghi, il Collegio di Vigilanza sull'Accordo di Programma inerente la palestra di Meda (MB), sede del centro tecnico federale della Federazione Italiana Ginnastica, di proprietà comunale. "Questa mattina - ha spiegato l'assessore Cambiaghi - è stato convocato il Collegio di Vigilanza sull'Accordo di Programma in essere, in presenza del sindaco di Meda, Luca Santambrogio, per la riqualificazione del centro della Federazione Italiana di Ginnastica". Il sindaco ha aggiornato l'assessorato sullo stato di avanzamento dei lavori dello stabile di via Caduti Medesi dove, di fatto, durante il lockdown l'attività è rimasta bloccata per oltre tre mesi. L'AdP risale al 2018 e Regione Lombardia ha stanziato un contributo a fondo perduto pari a 120.000 euro. La palestra di Meda è un impianto sportivo di eccellenza, la sede in cui si allenano gli atleti in preparazione di gare nazionali e internazionali e rappresenta una struttura significativa della tradizione sportiva nella disciplina della ginnastica, che tanto ha contribuito a tenere alto il prestigio sportivo in campo internazionale della Regione Lombardia. Attualmente è in corso la posa in opera della nuova pavimentazione. Il Comune sta procedendo al reperimento delle risorse necessarie per la sistemazione e messa a norma della 'buca', ultima opera necessaria per poter rivedere pienamente operativa la palestra e riconsegnarla agli atleti. "L'obiettivo era quello di fare il punto sullo stato dell'arte e capire se ci sono delle criticità causa Covid. L'impegno che ci siamo presi - hanno aggiunto l'assessore Cambiaghi e il sindaco Santambrogio - è quello di aggiornarci nella prima metà del mese di settembre. L'intento è quello di restituire al più presto e per l'inizio della stagione sportiva una palestra riqualificata e ammodernata agli atleti con il buon auspicio che ancora una volta possa essere utile a formare i futuri ginnasti olimpici". (Com)