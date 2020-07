Lazio: presentate consultazioni cittadini, Leodori "inseriremo priorità in programmazione 21-27"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati presentati questo pomeriggio nella sede della presidenza della Regione Lazio i risultati dell'iniziativa "Le idee di tutti, la Regione del futuro". L’incontro di oggi, 29 luglio, rappresenta il momento conclusivo di un viaggio nei territori promosso dalla Giunta regionale e coordinato dal vicepresidente Leodori. Dal 25 giugno a oggi si sono svolti sei incontri nelle diverse province del Lazio allo scopo di avviare il confronto con il partenariato, i cittadini, le parti sociali, le istituzioni locali su: i) la rimodulazione della programmazione 2014-2020 per rispondere all’emergenza Covid; ii) le linee guida per la nuova programmazione dei fondi europei 2021-2027; iii) le direttrici per rilanciare la competitività del sistema economico regionale verso il Lazio 2030. Durante gli incontri sono stati presentati i primi risultati di LazioLab, laboratorio di idee e progetti promosso dalla Regione e coordinato da Leodori dal marzo 2020. Un gruppo di lavoro aperto, costituito da docenti universitari, professionisti ed esperiti del settore che a titolo gratuito hanno scelto di collaborare per effettuare le prime analisi sulla situazione dell’economia regionale post Covid-19 e per individuare alcuni possibili progetti da mettere a disposizione del partenariato e della Regione Lazio. Agli incontri nelle province laziali hanno partecipato 494 persone, tra imprenditori, cittadin e stakeholder, offrendo visioni, proposte, idee per lo sviluppo del Lazio. Tanti anche gli spettatori sui canali telematici: sono stati quasi 170.000 i partecipanti alle dirette social. Prosegue poi la consultazione on line aperta a tutti coloro che andando sui siti web di Lazioeuropa e Laziolab volessero lasciare la propria opinione o proposta. Sono stati oltre 400 i questionari compilati sui canali telematici da parte degli stakeholder inclusi nel partenariato e, soprattutto, da parte di cittadini comuni. Le indicazioni ricevute dalla consultazione on line hanno confermato la scelta fatta dalla Giunta di impostare la discussione sulla nuova programmazione a partire da una visione di insieme di tutti i principali ambiti utili a sostenere la competitività dell’economia regionale. Si conferma, inoltre, la necessità, più volte ribadita nel corso degli incontri sul territorio, di promuovere un complessivo rafforzamento di tutto il territorio regionale, sostenendo interventi diffusi in tutte le aree del Lazio, così da favorire una crescita comune e integrata tra Roma e le altre province. Anche le linee di lavoro proposte sono molto chiare, emergendo dalla consultazione on line il desiderio di orientare l’utilizzo dei fondi strutturali verso politiche sociali, in strumenti per l’innovazione e la digitalizzazione, per la costruzione di uno sviluppo sostenibile, circolare e resiliente. (segue) (Rer)