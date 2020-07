Lazio: presentate consultazioni cittadini, Leodori "inseriremo priorità in programmazione 21-27" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha spiegato il vicepresidente Leodori nel corso della presentazione in Regione: "È un percorso che abbiamo iniziato alla fine di giugno per individuare le priorità della programmazione '21-'27, ma abbiamo pensato in modo nuovo con la partecipazione digitale dei cittadini. Un percorso con un successo importante, sia per la qualità del dibattito che per il numero delle presenze. D'accordo con Zingaretti e Sartore e altri assessori adesso faremo una pubblicazione puntuale di questo percorso di sei mesi, che parte dalla fase dell'emergenza vera del Covid, con i risultati del lavoro di LazioLab, ai risultati di questo processo partecipativo e chiuderemo con il Lazio del futuro, per la programmazione 21-27. Tutte le proposte pervenute possono essere inserite nei 5 tavoli che avevamo ipotizzato su LazioLab". Leodori ha quindi elencato alcune proposte: "Rispetto al capitolo Semplificazione: dalla tappa di Cassino sono arrivate proposte per modificare e semplificare i vincoli del Por, dell'attuazione della programmazione europea. Su Università innovazione e ricerca è arrivata una proposta dal Cnr per la creazione di laboratori aperti e connessi con le istituzioni. Su Infrastrutture e logistica ci hanno chiesto attenzione su ambiente e risorse idriche ma anche una migliore interconnessione tra le varie province di questa regione. C'è poi la digitalizzazione: il superamento del digital divide prima ci veniva chiesto dal mondo produttivo e da una fascia d'età più giovane, ora ci arriva da più parti e trasversale alla popolazione. Anche in agricoltura è cresciuta l'esigenza di una agricoltura 2.0, con strumenti digitali. Ultimo tema, sempre sulle infrastrutture, il trasporto sostenibile e la distribuzione dell'acqua a tutti i livelli, più attenta all'ambiente, che abbia meno sprechi. Sono contributi che useremo nei passaggi successivi. Riguardo a come come usare i finanziamenti del 21-27 i contributi che ci sono arrivati dicono che il 74 per cento vorrebbe interventi di minore dimensione diffusi sul territorio, mentre il 26 per cento pochi e selezionati interventi, ed è la prima volta rispetto al passato che quasi un terzo ce lo chiede".Quali le priorità dell'agenda 2030? "Le risposte - ha detto Leodori - sono state innanzitutto istruzione, crescita legata a lavoro dignitoso, un modello di consumo sostenibile, e salute-benessere. Sono le priorità che valgono il 65 per cento delle proposte che ci sono arrivate. Questo modello e le priorità per l'agenda 2030 sono priorità che come giunta e regione cercheremo di ricomprendere nella programmazione 21-27". (Rer)