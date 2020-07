Migranti: M5s, propaganda non serve, impegno concreto del governo per soluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione migratoria e l'arrivo massiccio di persone sulle coste italiane, in particolar modo in Sicilia, è un fenomeno oggettivamente complesso che non può essere affrontato a colpi di propaganda. Lo hanno dichiarato in una nota i parlamentari del Movimento cinque stelle nel Comitato parlamentare Schengen. “Oggi in comitato Schengen abbiamo audito il presidente della Regione Sicilia che ha attaccato il governo accusandolo di impotenza. Ci teniamo a ribadire che l'impegno del governo, e del Viminale in particolare, è stato costante su questo fronte e sono state messe immediatamente in campo soluzioni concrete nella gestione dell'emergenza", si legge nella nota. "Abbiamo visto anche noi delle evidenti criticità per il sovraffollamento delle strutture di accoglienza, in particolare a Lampedusa e Porto Empedocle, e per i legittimi timori della popolazione dal punto di vista sanitario. Dobbiamo, però, ricordare che di fronte a questi flussi eccezionali il Viminale si è subito attivato: ha predisposto attraverso i prefetti il trasferimento dei migranti dai centri più affollati verso altre località, ha rafforzato il controllo degli hotspot con un impiego più massiccio di Forze armate, in particolare con l'arrivo di personale militare dell'operazione Strade Sicure, e di forze di polizia per evitare le fughe dei migranti e ha inviato delle navi per la quarantena dei migranti, da subito individuate come soluzione per limitare al minimo il rischio di contagio", continuano i parlamentari. (segue) (Res)