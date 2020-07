Migranti: Di Maio, sbarchi sono problema da affrontare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Maio ha aggiunto: “Il nostro confine meridionale si affaccia su un’area dove il rischio di flussi migratori è enorme. Ma il nostro confine è anche un confine europeo. Noi crediamo nell’Ue, crediamo nel progetto europeo, ci sentiamo italiani ed europei e l’Ue deve dare una risposta a questa crisi, soprattutto in una fase in cui c’è un rischio sanitario altissimo con la pandemia. Ci aspettiamo che la redistribuzione dei migranti riparta subito. Ci aspettiamo che Bruxelles rispetti i patti, così come l’Italia continua a rispettare e ad onorare gli impegni presi”. Infatti secondo il ministro, quanto accaduto negli ultimi giorni non è accettabile. “Chi arriva nel nostro Paese e poi fugge senza rispettare la quarantena mette a rischio la salute pubblica, inclusa la sua stessa salute”, ha proseguito Di Maio. “Non possiamo ignorare la richiesta d’aiuto che ci arriva dagli amministratori locali. Non dobbiamo nasconderci dietro i pregiudizi, ma essere realistici. Non dobbiamo aver paura di dire che in questo momento l’Italia da sola non ce la può fare. Serve un’azione di ampio respiro sul tema, che salvaguardi la tenuta sociale del Paese. Vi assicuro che il governo darà la risposta giusta”, ha concluso il ministro. (Res)