Ue: M5s, Europa si impegni contro concorrenza sleale di alcuni paesi, serve nuova politica fiscale

- E' necessaria una nuova politica fiscale in Europa per contrastare quelle pratiche esistenti all'interno dell'Unione, "spesso sleali, dannose e inefficaci per le nostre imprese italiane". Lo dichiarano in una nota congiunta Francesca Galizia e Filippo Scerra, deputati del Movimento cinque stelle in commissione Politiche Ue, durante il question time nel quale hanno interrogato il ministro Vincenzo Amendola. "Già diversi mesi fa, con una lettera alla commissaria (Margrethe) Vestager, abbiamo chiesto con forza, come MoVimento 5 Stelle, un intervento a livello europeo per tutelare le nostre imprese dal rischio di concorrenza sleale a causa delle misure restrittive disomogenee adottate a livello unionale, a tutela del mercato interno. In questa fase cruciale si fa ancora più rilevante il senso di integrità economica europea, di condivisione e di cooperazione tra gli Stati membri. Ora si spera, anche a seguito dell'intesa storica raggiunta nell'ambito del Consiglio europeo, che si possa avviare un piano europeo di ripresa incentrato su interventi fiscali equi e armonici, che vadano a sostituirsi a pratiche attualmente esistenti all'interno dell'Ue, spesso sleali, dannose e inefficaci per le nostre imprese italiane, vero motore per il rilancio economico. In tal senso le parole del ministro Amendola sono confortanti, si va finalmente nella giusta direzione", scrivono i deputati del M5s. "Tra l'altro troviamo paradossale che durante le trattative a Bruxelles sia stata proprio l'Olanda a capeggiare i cosiddetti Paesi frugali, quell'Olanda campione di dumping fiscale", aggiungono. "Forse, oggi, è la prima volta nella sua storia che l'Unione europea sta rispondendo ad una crisi economica all'insegna del principio di solidarietà tra gli Stati membri. Abbiamo incontrato – e ancora le incontreremo - tante resistenze ma questo ci rende solo più determinati: solo con un'armonizzazione fiscale europea le imprese dell'Ue ivi incluse le nostre, saranno messe nella condizione di innovare, investire e crescere più facilmente", si conclude nella nota. (Com)