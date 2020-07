Sardegna: Zedda proroga al 4 agosto il bando "Destinazione Sardegna lavoro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito delle numerose richieste di chiarimento (Faq), da parte di titolari di impresa, consulenti del lavoro e rappresentanti di categoria, l'assessore regionale del Lavoro della Sardegna, Alessandra Zedda, comunica in una nota di aver prorogato ulteriormente la data di presentazione delle domande per il bando 'Destinazione Sardegna Lavoro', al 4 agosto 2020. "Vogliamo consentire a titolari di impresa e rappresentanti di categoria di recepire al meglio l'Avviso, dando l'opportunità, attraverso il posticipo della data, di una più ampia partecipazione delle aziende del comparto turistico", ha puntualizzato l'assessore Zedda. "La proroga conferma la notevole rilevanza del bando destinato alla concessione di aiuti finalizzati al sostegno dell'occupazione nella filiera turistica. Perciò - conclude la vicepresidente della Giunta Solinas - abbiamo colto con favore la possibilità di rimodulare i tempi". La presentazione delle domande potrà essere effettuata esclusivamente utilizzando l'apposito applicativo reso disponibile dalla regione autonoma della Sardegna nell'ambito del Sistema informativo del lavoro e della formazione Professionale (Sil) su www.sardegnalavoro.it a partire dalle ore 10 del 4 agosto 2020. (Com)