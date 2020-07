Campania: Rivellini (Fd'I), De Mita ripensi a sua collocazione se ama politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cinque anni fa il mio amico Ciriaco De Mita, con il patto di Marano, condizionò le elezioni regionali in Campania. Dopo aver letto le sue dichiarazioni sul rischio ammucchiate, come al solito, politiche, argute e opportune, vorrei tanto invitarlo ad un nuovo patto, casomai a Posillipo, davanti al panorama più bello del mondo". Lo ha affermato in una nota il candidato Fd'I Enzo Rivellini: "E' indubbio che questa ammucchiata, tipo Armata Brancaleone, che De Luca cerca di mettere su, se anche dovesse vincere, cancellerà definitivamente la politica tanto cara al leader di Nusco. De Luca pensa, candidando la qualunque, di governare da solo e senza nessun fastidio, perché per lui la politica, quella in cui Ciriaco è maestro, alla fine si riduce ad una frittura di pesce. Ciriaco pensaci". (Ren)