Trasporto aereo: presentato il rapporto Enac 2019, presenti il presidente Icao Sciacchitano e la ministra De Micheli

- Il presidente dell’Enac Nicola Zaccheo e il direttore generale Alessio Quaranta hanno presentato oggi, 29 luglio 2020, il rapporto e bilancio sociale Enac sulle attivitàsvolte nel corso del 2019, alla presenza del presidente dell’Icao – International Civil Aviation Organization (organismo dell’Onu che riunisce le aviazioni civili dei 193 Paesi membri) Salvatore Sciacchitano, della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, di alcuni rappresentanti istituzionali, dei consiglieri di amministrazione dell’Ente, dei principali stakeholder e delle associazioni del settore.Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, l’Enac, nella consapevolezza della difficoltà del momento causata dalla pandemia di Covid-19 che, oltre alla perdita di innumerevoli vite, ha colpito duramente anche il trasporto aereo, ha mantenuto, come avviene dal 2007, la pubblicazione e la presentazione del rapporto e bilanciosociale che fotografa lo stato del settore e consente all’Ente di informare Istituzioni, cittadini e pubblici di riferimento, su base volontaria e in un’ottica di trasparenza, sulle azioni realizzate nell’anno trascorso. I lavori sono stati aperti dall’intervento di Nicola Zaccheo, presidente Enac che, partendo da un’analisi dai dati consolidati nel 2019, ha contestualizzato lo scenario attuale: “Non è possibile non rivolgere, in apertura, un pensiero di vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti da questa terribile situazione che ha completamente cambiato il modo di relazionarsi e di viaggiare. Vorrei comunque soffermarmi sugli importanti risultati e sui numeri del 2019, affinché siano di buon auspicio per un rapido riavvio del nostro settore, con l’augurio che si rafforzi la collaborazione con tutti i player e gli stakeholder, non solo in attività di sostegno ma, soprattutto, di rilancio, affinché “ripartenza” sia sinonimo di “rinascita” in un’area così strategica per il nostro Paese". (segue) (Com)