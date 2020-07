Trasporto aereo: presentato il rapporto Enac 2019, presenti il presidente Icao Sciacchitano e la ministra De Micheli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvatore Sciacchitano, presidente dell’Icao ha introdotto alcuni dati relativi all’aviazione civile internazionale e ha enfatizzato il ruolo dell’Enac nei contesti dell’aviazione mondiale: “È alquanto difficile non fare riferimento alla pandemia Covid-19 che ha causato effetti sul trasporto aereo impensabili appena alcuni mesi fa. Effetti talmente disastrosi che hanno portato numerose compagnie aeree, anche di grande rilievo internazionale, alla soglia della bancarotta, con una perdita globale nel 2020 di posti offerti di circa il 45 per cento e di ricavi di circa 400 miliardi di dollari secondo le stime dell’Icao. Al contrario, il 2019 si è chiuso con ottimi risultati per il trasporto aereo internazionale con 4,6 miliardi di passeggeri trasportati corrispondenti ad un 5,5 per cento in più rispetto al 2018 e con prospettive di crescita, a quel tempo, sostanzialmente con gli stessi ratei. Un 2019 che si è concluso con eccellenti risultati internazionali da parte dell’Enac. Eccellenti risultati non solo per la vittoriosa campagna a supporto della mia candidatura alla Presidenza del Consiglio dell’Icao, durante la quale il presidente Nicola Zaccheo e il direttore generale Alessio Quaranta non si sono risparmiati in missioni e incontri bilaterali e multilaterali. Ma esiti importanti anche per il consolidamento dell’Enac in ambito internazionale in termini di ruolo e di leadership. Questi ruoli si conquistano grazie ad una visione ampia e moderna che sta caratterizzando la guida dell’Enac che vede la funzione internazionale come prioritaria e finalizzata al supporto di un moderno ed efficiente quadro dell’aviazione civile italiana. I disastrosi effetti del Covid-19 non potranno che esaltare ancora più il ruolo dell’Enac per una ripresa e per una resilienza del sistema trasporto aereo Italiano. Questa è la nuova priorità checertamente l’Enac sarà in grado di affrontare con successo grazie alla competenza e alla strategia dei suoi vertici e delle sue professionalità”. A seguire è intervenuta la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli che ha fatto una panoramica sul trasporto aereo e sul ruolo dell’Enac facendo anche un confronto tra il settore aereo e le altre modalità di trasporto. (segue) (Com)