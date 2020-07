Trasporto aereo: presentato il rapporto Enac 2019, presenti il presidente Icao Sciacchitano e la ministra De Micheli (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Cardi, vice direttore generale Enac ha presentato un focus sull’innovazione tecnologica: “La 40ma assemblea dell’Icao del 2019 ha evidenziato la necessità urgente di affrontare e guidare l’innovazione nel settore dell’aviazione civile a livello globale, regionale e nazionale adottando misure tempestive per monitorare e valutare gli sviluppi delle tecnologie emergenti in modo che possano realizzare i loro potenziali benefici senza lasciare indietro nessuno Stato. Negli ultimi anni nuove tecnologie e nuovi concetti operativi si stanno rapidamente affacciando nel settore dell’industria aeronautica, in particolare la digitalizzazione, la robotica, l’intelligenza artificiale e l’utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto per gli scopi più vari. Queste innovazioni offrono un potenziale significativo per il miglioramento globale del settore (in termini di safety, security, sostenibilità, accessibilità e sviluppo economico) e richiedono di essere affrontati mediante approcci olistici di sistema, operation-centric, performance-based e risk-based per la creazione di modelli regolatori più efficienti. La sfida che ci attende coinvolge sempre più risorse e specialità tecniche affinchè si possano realizzare condizioni favorevoli per sperimentazioni e promozione di nuove forme di mobilità intelligente e sviluppo economico sostenibile. Parimenti il segmento relativo alle operazioni ad elevata altitudine, fino al tema più ampio dell’accesso allo spazio, pone significative sfide al Paese e alla capacità di costruire un ecosistema sostenibile sotto il profilo ordinamentale, industriale ed economico, attesa la grande potenzialità costituita dalle eccellenze nazionali. L’Italia, al pari degli altri Paesi economicamente sviluppati, ha inserito la Space economy tra gli obiettivi di politica economica nazionale in virtù delle forti previsioni di crescita del settore e delle ricadute stimate per l’intera economia nazionale”. (segue) (Com)