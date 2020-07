Trasporto aereo: presentato il rapporto Enac 2019, presenti il presidente Icao Sciacchitano e la ministra De Micheli (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo i dati di traffico il rapporto Enac evidenzia che il 2019 ha visto la conferma della crescita del traffico aereo nel nostro Paese: i passeggeri transitati negli aeroporti nazionali sono 192.200.078, il 4 per cento in più del 2018. L’aeroporto principale si conferma quello di Roma Fiumicino registrando oltre 43 milioni. Ryanairè la prima compagnia per i voli internazionali, mentre Alitalia si consolida nella prima posizione per quelli nazionali. Per quanto riguarda i diritti dei passeggeri, prosegue costante l’impegno dell’Enac nei confronti dei passeggeri, in qualità di organismo responsabile della tutela dei diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato del volo. Nel 2019 l’Enac ha ricevuto 9.797 reclami di mancato rispetto del regolamento europeo 261 del 2004. Nel corso dell’anno si è ulteriormente consolidato il progetto “Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto”, frutto dell’attività condivisa tra l’Enac, Assaeroporti e le principali associazioni di settore, con nuove adesioni. Nel 2019 hanno aderito al progetto le società di gestione degli aeroporti di Bologna e Catania. A fine dicembre il progetto è attivo sugli aeroporti di Bari e Brindisi (Aeroporti di Puglia); Bergamo(Sacbo); Bologna (Aeroporto Marconi), Catania (Sac), Firenze e Pisa (Toscana Aeroporti); Milano Linate e Milano Malpensa (Sea); Napoli (Gesac); Olbia (Geasar); Roma Fiumicino e Roma Ciampino (Adr); Torino (Sagat); Trapani (Airgest); Venezia (Save). Altri aeroporti stanno nel frattempo ultimando la fase di implementazione.Riguardo l'ambiente, come da propria Mission, incessante è l’impegno dell’Ente nel promuovere azioni, sia a livello nazionale, sia internazionale, per tutelare l’ambiente, per ridurre le emissioni acustiche e gassose prodotte dalle attività di trasporto aereo, con particolare riguardo alle iniziative volte alla protezione degli effetti sul cambiamento climatico e a progetti di ricerca per carburanti alternativi. Dal primo gennaio 2019 è iniziata l'attività preparatoria per l’implementazione del Corsia (schema globale basato su misure di mercato che, congiuntamente alle altre azioni ambientali contribuirà a raggiungere l’obiettivo della crescita zero delle emissioni di CO2 a partire dal 2020) , la cui fase pilota avrà avvio nel 2021. Nello specifico, le Autorità competenti degli Stati membri Icao hanno chiesto ai propri operatori aerei di iniziare a monitorare e conteggiare le emissioni derivanti dai voli internazionali che andranno a costituire la baseline per le future compensazioni. (segue) (Com)