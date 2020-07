Trasporto aereo: presentato il rapporto Enac 2019, presenti il presidente Icao Sciacchitano e la ministra De Micheli (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le tecnologie emergenti, le recenti ricerche di mercato rivolte al trasporto hanno evidenziato che entro i prossimi dieci anni, nei Paesi maggiormente emergenti, la diffusione delle tecnologie digitali e dell’innovazione tecnologica in generale, tra cui la robotica e l'Intelligenza artificiale (AI), cambieranno radicalmente il volto del settore e del suo indotto. La diffusione di modelli di “smart city”, “smart economy“ e persino “smart governance”, dove nel termine “smart” si racchiudono i concetti di migliore qualità di vita e minor impatto ambientale, grazie all’utilizzo intelligente delle innovazioni tecnologiche, sono già pronti a rivoluzionare il settore del trasporto con l’introduzione, ad esempio, dei veicoli a guida autonoma (AV), dell’intelligenza artificiale, dell’Internet of Things e degli aeromobili a pilotaggio remoto (Apr). I droni già operano in scenari cosiddetti standard, regolati dall’Enac per attività di utilizzo commerciale, videoriprese, telerilevamento, fotogrammetria, operazioni di manutenzione, ispezioni e il censimento delle infrastrutture industriali, degli elettrodotti, degli impianti fotovoltaici, delle cabine elettriche, degli impianti di rete radiomobile, la rilevazione di campo per le comunicazioni, la valutazione della copertura del segnale radio, il monitoraggio del territorio e il trasporto di materiale biologico deperibile. La sfida è quella di assicurare che i droni si integrino in sicurezza nello spazio aereo a fianco dei velivoli pilotati. Ad oggi solo in Italia risultano registrati circa 8.000 operatori specializzati e 12.000 Apr con massa minore di 25 kg (esclusi i modelli ricreativi). Nel 2019 il settore dei Sapr è stato in forte espansione e ha comportato: 2.697 valutazioni di dichiarazioni di Operatori Sapr per operazioni specializzate non critiche; 824 autorizzazioni per operazioni specializzate critiche (valutate 891); 15 Permessi di Volo per Sapr di massa operativa maggiore di 25 kg; 14 lettere di autorizzazione per ricerca e sviluppo.L’attività sul trasporto commerciale suborbitale prende avvio dal “Memorandum ofCooperation inthe Development of Commercial Space Transportation” firmato dall’Enac e dall’FAA nel 2014 e rinnovato poi nel 2016 con la partecipazione dell’Agenzia spaziale italiana (Asi). Nel 2019 è stata finalizzata la bozza del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli spazioporti posta in consultazione nei primi mesi del 2020. È stato inoltre definito lo schema di lavoro per la predisposizione del Regolamento per le operazioni di volo dei veicoli suborbitali. L’Enac, in base all’annesso II del regolamento (Ue) n. 1321/2014, effettua un programma di controllo a campione dello stato di navigabilità della flotta nazionale (Programma Acam) che è condotto mediante tre possibili tipologie di ispezione: approfondita, di rampa o in volo. Le verifiche sono raggruppate all’interno di elementi chiave di rischio (Key Risk Elements-KRE), definiti dalla normativa applicabile, per poter facilitare l’elaborazione di una strategia per il controllo delle non conformità, anch’esse catalogate in base agli stessi Kre. Il numero delle ispezioni effettuate nel 2019 è di 144. Nel 2019 sono stati 375 gli operatori stranieri che sono stati ispezionati di cui il 63 per cento di Stati Easa e il 37 per cento di Stati non Easa. Con l’entrata in vigore del regolamento Ue n. 965/2012 è stata datadefinitiva attuazione alle attività correlate alle ispezioni di rampa a un aeromobile impiegato da un operatore di un Paese terzo, che è diventata un’attività istituzione delle autorità per l’aviazione civile. È terminato anche lo “status” di programma separato e l’acronimo Safa è ormai sparito dalla normativa di riferimento, sostituito dalla più generica “Ramp Inspection”, rivolta sia ad aeromobili impiegati da operatori appartenenti a Stati non Easa sia a quelli Easa. Nel 2019 sono state effettuate 793 ispezioni di rampa su operatori esteri. Il Regolamento (CE) n. 1008/2008 (Regolamento), recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella comunità, individua due tipologie di imprese. Vettori categoria A utilizzano aeromobili con peso massimo al decollo superiore a 10 tonnellate e/o con capacità superiore a 19 posti. Il numero complessivo degli aeromobili in flotta (proprietà/dry lease) impiegati dai vettori nazionali a fine dicembre 2019 è di 183 velivoli. Nel corso del 2019 non sono state rilasciate nuove licenze. Il 26 settembre 2019 è stata sospesa la licenza di esercizio di trasporto aereo di merci alla società SW Italia SpA. Vettori categoria B utilizzano aeromobili con peso massimo al decollo inferiore a 10 tonnellate e/o con capacità inferiore a 20 posti. Gli aeromobili complessivamente impiegati a fine 2019 dai vettori di categoria B nello svolgimento dell’attività di trasporto aereo, sono complessivamente 208 di cui 159 ad alarotante e 49 ad ala fissa. (segue) (Com)