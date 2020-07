Trasporto aereo: presentato il rapporto Enac 2019, presenti il presidente Icao Sciacchitano e la ministra De Micheli (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo la 40ma Assemblea generale dell'Icao, infine, svoltasi tra settembre e ottobre 2019 a Montreal, viene sottolineato il risultato dell'elezione dell'italiano Salvatore Sciacchitano alla guida dell’organismo dell’Onu che riunisce le autorità per l’aviazione civile di 193 Stati membri. L’Assemblea si tiene con cadenza triennale per stabilire la politica dell’Organizzazione ed eleggere i 36 membri del Consiglio Icao, suddivisi in tre fasce per categoria di rilevanza. L’Assemblea Icao 2019 sarà ricordata per gli straordinari risultati raggiunti dall’Italia, a conferma del ruolo determinante svolto dal nostro Paese nell’aviazione civile internazionale. Nel corso dell’Assemblea generale, si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei seggi del Consiglio Icao, dove l’Italia, il 28 settembre, è stata rieletta in prima fascia, tra le nazioni leader dell’aviazione civile mondiale, con un risultato senza precedenti: prima classificata, con 160 voti su 168 votanti, a pari merito con la Cina e prima tra le nazioni europee. L’Assemblea ha rappresentato, inoltre, una fondamentale occasione per le ultime battute della campagna elettorale in vista delle elezioni del Presidente Icao, a favore del candidato unico europeo selezionato dall’Ecac - European Civil Aviation Conference, l’italiano, Ing. Salvatore Sciacchitano, già segretario esecutivo Ecac e, per circa 10 anni, vice direttore generale dell’Enac. Sciacchitano è stato eletto nuovo Presidente Icao, per il triennio 2020-2022, nelle elezioni tenutesi il 25 novembre2019 a Montreal, nel corso della 218ma sessione del Consiglio. Per la prima volta dalla costituzione dell’Icao, avvenuta nel 1944, la carica di Presidente viene ricoperta da un europeo. (Com)