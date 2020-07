Imprese: Donnarumma (Terna) conferma, nessun impatto rilevante da Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, ha confermato che la società non si aspetta impatti economici rilevanti sulle proprie attività e risultati a causa dell’emergenza sanitaria associata alla pandemia. Lo ha detto durante la conference call con gli analisti sui risultati semestrali della società, approvati oggi dal consiglio di amministrazione. “Il Gruppo presenta un buon posizionamento per il raggiungimento dei propri obiettivi e ha preso tutti i provvedimenti per garantire il proseguimento delle attività”, ha aggiunto. (Ems)